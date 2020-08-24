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Образовательно-игровой набор "Великая Отечественная война, серия 1941-1942" поступит в продажу в ближайшие дни. Чтобы узнать о начале продаж первыми, заполните, пожалуйста, заявку.
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– дополненная реальность – технология, позволяющая объединить реальное видеоизображение и цифровые анимированные объекты.
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
Один кон игры равносилен одному уроку истории.
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Путешествие в прошлое, увлекательная викторина, стратегия, а также память и дань уважения войнам-победителям. В этой серии игры вам предстоит пройти через суровый и сложный период 1941-1942 годов Великой Отечественной войны.
Правила игры
Чтобы выйти из игры
победителем
, подготовьтесь к игре с помощью наших видеороликов
1941
1942
Читайте подробнее о событиях Великой Отечественной войны
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